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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu karardan utanıyorum. Bir Valilik nasıl böyle bir savunma yapabilir? Nasıl böyle bir savunma yapan avukat tutabilir? Akıllara ziyan."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu karardan utanıyorum. Bir Valilik nasıl böyle bir savunma yapabilir? Nasıl böyle bir savunma yapan avukat tutabilir? Akıllara ziyan."
Spor 03.03.2023, 17:18
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu karardan utanıyorum. Bir Valilik nasıl böyle bir savunma yapabilir? Nasıl böyle bir savunma yapan avukat tutabilir? Akıllara ziyan."