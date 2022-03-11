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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarının dışarıdan bazı müdahale ve telkinlerle yapıldığı inancı bizde tavan yapmıştır."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Trabzonspor maçına Zorbay Küçük’ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Trabzonspor maçına Zorbay Küçük’ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz."
Spor 11.03.2022, 15:32
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Trabzonspor maçına Zorbay Küçük’ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz."