banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Spor 26.06.2021, 15:58
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı. 21 numaralı sandıkta oy kullanmaya eşi Nevbahar Demirağ ile birlikte gelen Başkan Koç, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu. Koç daha sonra statta bulunan kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493