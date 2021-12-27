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Ali Koç: "Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum. Bunun artık maddi ve manevi karşılığı olacak."
Ali Koç: "UEFA’ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA’nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; ’UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin’. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’de
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’den 77’ye müthiş bir mücadele verdi."
Spor 27.12.2021, 16:44
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’den 77’ye müthiş bir mücadele verdi."