Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’de

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’den 77’ye müthiş bir mücadele verdi."