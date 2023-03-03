Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "En ağır ihlaller, en yoğun hakem hataları, neden hep bizim en iddialı olduğumuz dönemlerde başımıza geliyor? Bu, bardağı taşıran damla noktasına gelmiş bir durumdur. Hükümet, devlet gibi kavramlar da hepsi birbirine karış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "En ağır ihlaller, en yoğun hakem hataları, neden hep bizim en iddialı olduğumuz dönemlerde başımıza geliyor? Bu, bardağı taşıran damla noktasına gelmiş bir durumdur. Hükümet, devlet gibi kavramlar da hepsi birbirine karıştı."