Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında tekrar aday olacağını açıkladı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç açıklamalarda bulunuyor. İşte Başkan Koç'un yaptığı açıklamalar:

"Öncelikle sevgili Fenerbahçelileri selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çocukken taraftar olan ben, en büyük hedefim kulübe hizmet etti. 2006'da yönetim kurulu üyesi olduk. Çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yönetici olarak şampiyonluk sevinci tattık. Son haftalarda şampiyonluk da kaçırdık. 3 Temmuz'da tarihi mücadele dönemi yaşadık. Hain terör örgütüyle de mücadele ederken iyi günde de "iyi ki Fenerbahçeliyim" demekten vazgeçmedim.

"Spor endüstrisi ağır pandemiden ağır etkilendi"

Sezonun kısa bir değerlendirmesini yapacağım. Şahsımla ilgili kararı da açıklayacağım. Geçen Mart'tan beri olağanüstü dönemden geçiriyoruz. Spor camiası deneyimlemediği son derece zor bir süreç yaşadık. Sezon ne zaman bitecek, transfer ne zaman başlıyor, bitiyor? İnşallah bu süreç fazla sürmez. İnşallah bu süreci atlatır tribünleri doldururuz. İnşallah normal ortama dönebiliriz. Spor endüstrisi en ağır etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Taraftardan mahrum kaldık. Sporcu motivasyonu da taraftar yoksa farklı oluyor.

"Loca sahiplerine teşekkür ediyorum"

Pek çok loca sahibine teşekkür ediyorum. Locaları aldınız, talepte bulunmadınız. Yayıncı kuruluşa çamura yatarak bir kez daha pazarlık. Yüzde 10-15. Yayın gelirlerimizden de ciddi anlamda etkilendik. Kur hareketleri işlerimizi zorlaştırdı. Sportif faaliyetlerin sekteye uğramadan devam etmesi için çalışan topluluk vardı. Onlar da sektör devam etsin kendi sağlıklarını riske attılar. Alınan kupalara, madalyalara bakarak performansını değerlendirmek haksızlık olur diye düşünüyorum.

"Bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız yıl oldu"

Futbolda arzuladığımız noktaya gelemedik. Bu sene özellikle ilk 2 seneye istinaden şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet 1 beraberlik bizi şampiyon yapar dedim. Bu tahmin aslında rakibimizi düşünerek yapılan tahmindi. Maalesef çok çok yaklaşmamıza rağmen bizi sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız yıl oldu. Kadromuz yüzde 70 hazır. Gelecek sezonun en iddialı takımının Fenerbahçe olacağını söyleyebilirim. Bazı eksiklerimiz giderildiği takdirde özlediğimiz şampiyonluğu getirebiliriz. Sezona kendimizden emin bir şekilde başlayacağız. Teknik direktörle ilgili açıklama yapacağız. 1 Haziran'a kadar bu soruları cevaplayacağız. Aldığımız dersler paha biçilmez.

TFF'ye eleştiri

Ligde sıralamaya belirleyen unsurlar kulüplerin performansının yanında federasyon yönetimi, anlayışı da etkiliyor. Kuzu kuzu gelip Şampiyonlar Ligi'nde final oynanacaktı. Ancak durum ortada. Liyakat eksikliği, başta hakem kararlarında hiçbir standardın olmaması. Sezon başında yapılan algılar... TFF'nin standart dışı kararları futbolumuzu olumsuz etkiliyor.

"Başarıya giden her yol mübah görülüyor"

Total bir adaleti, tüm kulüpleri düşünerek hareket ettik. Bütünsel baktığım zaman yeterince katılımı göremedik. Maalesef futbol kültürümüzde başarıya giden her yol mübah görülüyor.

"Başarıya giden her yol mübah görülüyor"

Total bir adaleti, tüm kulüpleri düşünerek hareket ettik. Bütünsel baktığım zaman yeterince katılımı göremedik. Futbolumuzda hak ve adalet bakış açısı yok. Maalesef futbol kültürümüzde başarıya giden her yol mübah görülüyor. Sadece kuralsızlara hayır diyen Fenerbahçe olmayacak. Bizim bir tane yüzümüz var. Tribünlere oynamıyoruz. Mert, samimi, dürüst olmayanlara, bize iftirada bulunanlara karşı gereken cevaplarımızı vereceğimizi vereceğiz. Her yapılanın karşılığı misliyle vereceğiz.

12-13 Haziran'da seçimimizi yapacağız. Bu sene çabuk geçti. Bu camianın başarılarla buluşması adına ikinci kez başkan adayı olmaya karar verdiğimi paylaşmak istiyorum.