Son Dakika
Sultangazi’de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde dönem sonu programı düzenlendi
Fenerbahçe: "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır."
Fenerbahçe: "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır."
Spor 19.06.2022, 12:05
Fenerbahçe: "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır."