Fenerbahçe, Avrupa’da Sevilla karşısında

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda yarın akşam İspanya’nın Sevilla takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, deplasmanda oynanacak ilk maçtan avantajlı skorla dönmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ise 253. müsabakasına çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Sevilla’ya konuk olacak. 2022-2023 sezonuna Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndan başlayan Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam etti. Bu organizasyonun 3. Eleme Turu’nda Slovacko, play-off turunda da Austria Wien’i eleyen sarı-lacivertliler, grup aşamasında Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla mücadele etti. Grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamlayan Kanarya, lider çıkarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Sevilla ile 3. randevu

Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda karşılaştı. İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı. Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Bu sezona Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasından başlayan Endülüs ekibi, grubu 3. tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme hakkı elde etti. Sevilla, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’ı (3-0, 0-2) elemeyi başararak Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Kupa 2’de 135. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla da UEFA Avrupa Ligi’nde ise 135. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

Golcüler takımı sırtladı

Avrupa Ligi B Grubu’nda tüm maçlarda fileleri sarsmayı başaran Fenerbahçe, rakip filelere 13 gol atarken, 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı forvet Batshuayi, 3 golle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, Enner Valencia da 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc, Emre Mor, Arda Güler ve Willian Arao da gol katkısı veren diğer isimler oldu.

Fransız hakem Letexier düdük çalacak

Fenerbahçe ile Sevilla arasında Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda TSİ 23.00’te oynanacak müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR’da da Pierre Gaillouste oturacak.