Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı

Fenerbahçe, perşembe akşamı sahasında AEK Larnaca ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Beşiktaş karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Luan Peres ve Joshua King’in ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.