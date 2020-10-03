Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor

Yaz transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe, Serie A'da Roma forması giyen Diego Perotti'ye çubuklu formayı giydirmek üzere. Gelen son bilgilere göre Fenerbahçe, Perotti'nin menajeri ile tüm mali konularda anlaşma sağladı. Arjantinli oyuncu da zaten Fenerbahçe'ye gelmekte çok istekliydi.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Perotti'nin bonservis ücretinde de hem Roma hem de Fenerbahçe arasındaki makasın da iyice azaldığı belirtiliyor. İki kulüp arasında anlaşma sağlanır sağlanmaz Diego Perotti özel uçakla İstanbul'a geterilecek, sözleşme imzalanıp lisansı çıkartılacak. Daha önce Perotti'nin tüm sağlık raporları Fenerbahçe'nin doktorları tarafından tetkik edilmiş ve bir sakatlık bulgusuna rastlanmamıştı. 32 yaşında ve 1.79 boyunda olan Perotti sağ ayaklı bir oyuncu ve sol kanatta forma giyiyor.

EROL BULUT ISRARLA İSTİYOR

Diego Perotti ismi yaklaşık 2 aydır Fenerbahçe'nin gündeminde. Bunun nedeni Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Erol Bulut'un Arjantinli kanat oyuncusunu ısrarla istemiş olması. Eğer Perotti transferi tamamlanırsa Cisse'nin ardından Perotti'de de Bulut'un isteği gerçekleşmiş olacak.(kaynak:takvim.com.tr)