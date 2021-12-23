Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında pazar günü evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’ndeki çalışmayı Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı. Dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla süren antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla; Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu ise tedaviyle geçirdi.