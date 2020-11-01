Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında yarın deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00’te başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 18.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya gidecek.