Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Antalyaspor müsabakası hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren çalışma, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel antrenmanlarla tamamlandı.

Marcel Tisserand karın ağrısı sebebiyle bugünkü idmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.