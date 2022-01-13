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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 13.01.2022, 16:04
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel çalışmalarla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Antrenmanda Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.