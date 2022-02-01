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İçişleri Bakanlığı: “İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir”
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’in Danimarka ekibi Midtjylland’e kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’in Danimarka ekibi Midtjylland’e kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’in Danimarka ekibi Midtjylland’e kiralandığını duyurdu.
Spor 01.02.2022, 00:08
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’in Danimarka ekibi Midtjylland’e kiralandığını duyurdu.