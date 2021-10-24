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Fenerbahçe - Alanyaspor (canlı)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor 24.10.2021, 19:57 24.10.2021, 20:32
Fenerbahçe - Alanyaspor (canlı)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan Pelkas'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un volesinde meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
12. dakikada Alanyaspor hızlı atağa çıkarken Luiz Gustavo araya girdi ve topu kaptı. Seken topu alan Serdar Dursun'un ceza sahası içinde vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı'da kontrol etti.
29. dakikada Marcel Tisserand'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Fatih Aksoy'un dokunuşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Pelkas topa vuramadı. Devamında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun kafa vuruşunda kale önünde Diego Rossi'nün göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı çizgiden çıkardı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Novák, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Miha Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar.

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunović, Borja, Umut, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diédhiou.

MESUT ÖZİL YEDEKLER ARASINDA!

Antwerp maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, daha sonra sosyal medya hesabından özür dileyerek, tepkisinin teknik heyete değil maça olduğunu söylemişti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesine kulübede başladı.

İRFAN CAN TAKIMA DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra oyuna dahil olduğu Sivasspor maçında yeniden sakatlanan İrfan Can Kahveci, uzun süre sonra yeniden kadroya alındı. Milli futbolcu, yedekler arasında yer aldı.

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