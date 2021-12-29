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Boğaziçi Üniversitesi’ne Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
MEB: “Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir”
Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edild.
Fenerbahçe - Afyonspor maçından kareler -2-
Fenerbahçe - Afyonspor maçından kareler
Spor 29.12.2021, 23:48
Fenerbahçe - Afyonspor maçından kareler