Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı kısmında ise AEK Larnaca maçının taktiği üzerinde durulduğu ifade edildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş katılmazken, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao bireysel çalışma yaptı. Kas ağrısı bulunan Miha Zajc ve soğuk algınlığı olan Michy Batshuayi de antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, saat 16.00’da Güney Kıbrıs’a hareket edecek.