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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 21.08.2022, 19:47
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, idmanın ardından tesislerde kapma girdi.

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