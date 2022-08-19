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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına Viyana’da başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında evinde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Viyana’da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Spor 19.08.2022, 14:46
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına Viyana’da başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında evinde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Viyana’da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında dün Avusturya ekibi Austria Wien ile Viyana’da karşılaşan ve geceyi burada geçiren Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı öncesi ilk antrenmanını da SV Essling Tesisleri’nde yaptı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Austria Wien maçına ilk 11’de başlayan futbolcular, konakladıkları otelin spor salonunda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise, koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

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