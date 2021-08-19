banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
PCR testleri ücretsiz olacak
PCR testleri ücretsiz olacak
Netflix kullanıcılarına uyarı;
Netflix kullanıcılarına uyarı; "Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılabilir"

Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa’da

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Spor 19.08.2021, 21:35
Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa’da

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya’nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.

Yorumlar (0)
31°
açık