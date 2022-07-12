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Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!

Fenerbahçe: “Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.”

Spor 12.07.2022, 17:57 12.07.2022, 19:44
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!

Lincoln, Bruma ve Emre Mor'dan sonra Joshua King de Fenerbahçeli oldu.

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir transferde daha son aşamaya geldi Sarı-Lacivertli ekip, Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Bu akşam İstanbul'da olacak

En son Watford forması giyen futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacağı da belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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