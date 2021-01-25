Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

8' Samatta'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Doğan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

12' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan Caner'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Pelkas'ın sert şutunda kaleci Doğan topu son anda kornere gönderdi.

18' Fenerbahçe'de Valencia, Aziz Behich'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

20' Fenerbahçe öne geçti! Pelkas'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Thiam düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

33' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Caner'in şutunda kaleci Doğan topu taca yolladı

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

46' Kayserispor'da Lennon yerini Nurettin Korkmaz'a bıraktı.Aaron Lennon - Nurettin Korkmaz

46' Kayserispor'da Kanga yerini İlhan Parlak'a bıraktı.Wilfried Kanga - Ilhan Parlak

52' Pelkas'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan topu Thiam, arka direğe yerden ortasında Samatta uygun durumda topu ağlara gönderdi.Gol - Mbwana Samatta

67' Fenerbahçe yine gole çok yaklaştı! Pelkas'ın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Doğan gole izin vermedi!

69' Fenerbahçe'de Pelkas, topa elle müdahale ettiği için sarı kart gördü.

86' Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı! Kemal Ademi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Cisse rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga.