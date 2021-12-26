Fenerbahçe 3 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra ligde kazandı.

Süper Lig’in 19. ve ilk yarının son haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertliler rakibini Novak ve Pelkas’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 maçın ardından kazandı. Fenerbahçe, ligin 15. haftasında son olarak Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etmiş, Gaziantep’e 3-2 mağlup olmuş, Beşiktaş ile 2-2, Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra ligde kazandı.

Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertliler rakibini Novak ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 maçın ardından kazandı. Fenerbahçe, ligin 15. haftasında son olarak Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etmiş, Gaziantep'e 3-2 mağlup olmuş, Beşiktaş ile 2-2, Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.

Maçtan Dakikalar

10' Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15' Semih Kaya'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde bulunan Adem Büyük'ün volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

29' Miguel Crespo'nun ceza sahası sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36' İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye inip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Wallace'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

69. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

73. dakikada Enner Valencia'nın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrios Pelkas'ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

87. dakikada Miha Zajc'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae (Marcel Tisserand dk. 80 ?), Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Miguel Crespo (Miha Zajc dk. 68), İrfan Can Kahveci (Dimitrios Pelkas dk. 58), Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil (Nazım Sangare dk. 80 ?), Serdar Dursun (Enner Valencia dk. 68)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Oussama Haddadi (Haqi Osman dk. 81 ?), Ndong, Rayane Aabid (Mallan dk. 70), Mustafa Eskihellaç, Mounir Chouiar, Adem Büyük (Karim Hafez dk. 81 ?), Benjamin Tetteh

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Mert Örnek, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Filip Novak (dk. 10), Dimitrios Pelkas (dk. 73) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Wallace (Yeni Malatyaspor), Pelkas (Fenerbahçe)

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu