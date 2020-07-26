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Fenerbahçe 3 - 1 Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı.

Spor 26.07.2020, 10:08
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Fenerbahçe 3 - 1 Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u Emre, Rodrigues ve Ozan'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Deplasman ekibinin tek golü ise Skoda'dan geldi.

MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada sol taraftan ceza sahasında giren Skoda'nın dışarıya çevirdiği topta Boldrin'in şutu üstten auta çıktı.

28. dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla ilerleyen Melnjak'ın içeri gönderdiği topu Falette kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Skoda'nın vuruşunu kaleci Harun tek hamlede kurtardı.

32. dakikada Melnjak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Skoda'nın kafa vuruşu direğe çarpıp Harun'da kaldı.

37. dakikada ceza sahası içine topla giren Emre, Abdullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Emre'nin vuruşu ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Boldrin'den aldığı topla savunma arkasına sarkan Skoda'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ceza alanına yerden gönderdiği pasta Rodrigues, sağ çaprazdan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

82. dakikada Milan Skoda'nın pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Dario Melnjak'ın penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

90+6. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasında topu alan Ozan Tufan, kaleciyi çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 3-1

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan

Fenerbahçe:Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali (Emir dk. 87 ?), Ozan, Emre (Zajc dk. 63), Rodrigues (Muhammed dk. 76), Ferdi, Ömer Faruk (Emre Nasuh dk. 76), Allahyar
Yedekler: Altay, Erten, Murat, Cenk, Gürkan
Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Garmash (Sasse dk. 76), Oğuz Kağan, Boldrin, Tunay (Alberk dk. 76), Skoda
Yedekler: Tarık, Zafer, Atakan, Burak, Orhan, Boriachuk, Muhammet
Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca

Goller: Emre (dk. 39 pen.), Rodrigues (dk. 60), Ozan (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Skoda (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Serdar (Fenerbahçe)

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