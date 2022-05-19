Fenerbahçe, 19 Mayıs’ı kutladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle antrenman öncesi teknik ekip ve oyuncular, Türk bayrağıyla poz verdi.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle antrenman öncesi Türk bayrağıyla poz verdi.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tesislerde yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.