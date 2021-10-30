Fener yine mağlup! 3 maç 0 puan...
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Konyaspor ile Fenerabhçe, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 2-1 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Soner Dikmen ve 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 84. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Konyaspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Ligdeki son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.
Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak.
İttifak Holding Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler (Dk. 90+1 Adil Demirbağ), Oğulcan Ülgün (Dk. 84 Mpoku), Soner Dikmen, Bytyqi (Dk. 77 Michalak), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 77 Rahmanovic)
Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 72 Berke Özer), Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo (Dk. 58 Mert Hakan Yandaş), Zajc, Nazım Sangare (Dk. 40 Novak), Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas (Dk. 40 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 40 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 2 Soner Dikmen, Dk. 10 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 84 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 64 Zajc, Dk. 88 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)