Fener taraftarı Sörlöth'ü istiyor! Serdar-Sörlöth ikilisi gol rekoru kırar...

Başkan Ali Koç'un ısrarla takımda görmek istediği, teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği Alexander Sörloth transferi için RB Leipzig ve oyuncuyla pazarlıklar devam ediyor. Fenerbahçe, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamış yıldız isim için Alman temsilcisine 6.5 milyon euro önerdi. Norveçli yıldıza da 2 milyon euro garanti maaş teklifini iletti. RB Leipzig, 26 yaşındaki golcü için 8 milyon euro bonservis talep ediyor. Sörloth'un da 3 milyon euro'luk maaş beklentisi var. Pazarlıkların olumlu sonuçlanması için çaba sarf ediliyor.

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

5 Aralık 1995 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Kariyerine, Rosenborg altyapısında başladı. Sırasıyla Bodo Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Leipzig ve Real Sociedad formaları giydi. 26 yaşındaki golcü Norveç Milli Takımı ile 42 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol kaydetti. 1.95 cm boyundaki golcünün güncel piyasa değeri 10 milyon euro... Leipzig ile olan sözleşmesi ise 2025'te sona eriyor.

Serdar-Sörlöth ikilisi gol rekoru kırar...

Futbolseverler Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda ve Sörloth'un iyi bir ikili olacağını söylüyor.

Hatırlatalım; Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında perişan bir futbolla Avrupa’ya veda ederken, o gün 17’sine basan Arda Güler müthiş performansıyla sadece sarı lacivertlilerin gönlünü fethetmemiş, bütün futbolseverlerin de gözünün pasını silmişti. Ancak bu şov tehlikeyi de tetiklemiş, genç yıldız dünya devi Liverpool’un radarına takılmıştı. İngiliz devine yakınlığıyla bilinen “liverpool.com” mercek altına aldığı Arda için “Hemen transfer edilmeli” yorumunda bulunmuştu.

Dünyanın önemli takımlarının radarında olan Sörloth ve Arda'nın iyi bir ikili olacağı konusunda aynı fikirde olan futbolseverler, Sörloth'un Fenerbahçe'ye transfer edilmesinin mutlak gereklilik olduğu kanaatinde.