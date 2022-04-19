Fener kasayı dolduruyor 4 maç 40 milyon hasılatla rekor kırdı! 'Seri galibiyetler taraftarı tribüne geri döndürdü!'

SERİ GALİBİYETLER ARD ARDA GELDİ

Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle serisini 5 maça taşıdı. Bu sezon 3 kez 3 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ilk 4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle ulaşmıştı. Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı. Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı. Galatasaray maçıyla serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ilk 5 maçlık serisini de Göztepe karşısında elde etti.

SON 9 MAÇTA 8. GALİBİYET

Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle çıkışını sürdürdü. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla taraftarlarını memnun eden sarı-lacivertliler, 9. maçında 8. galibiyetini elde ederken, 1 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez 3 maç üst üste gol yemedi. Sezonun ilk 3 maçında Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'a karşı gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu süreçte 9 puan toplamıştı. Fenerbahçe, uzun bir sürenin ardından aynı seriyi Yukatel Kayserispor, Galatasaray ve Göztepe karşısında da yakalamış oldu.

FENERBAHÇE GELİRLERİ UÇUŞA GEÇTİ

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de taraftarlar tribünü, kulüp de kasasını doldurdu.

Derbiyi tribünde 48 bin 842 taraftar izledi. Satışa çıktığı andan itibaren dakikalar içinde biletleri bitiren sarı lacivertli taraftarlar, maç günü de Fenerium mağazalarına akın etti. Fenerbahçe, bilet + ürün satışından 20 milyon TL gelir elde etti.

Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında ter döken Fenerbahçe 2-0'lık galibiyetle şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.

Fenerbahçe- Göztepe maç biletleri: