Fener'e Gençlerbirliği'nden darbe

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşması Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçı, 1-2 sona erdi.

Kadıköy'de oynanan müsabakanın 35. dakikasında Fenerbahçe'nin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta, Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda gole ulaşan Fenerbahçe, durumu 1-0 yapsa da 39. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu.

90+3'te Pelkas'ın ortasında Gençlerbirliği defansının sektirdiği top ceza sahası solunda İrfan Can'ın önünde kaldı. Kahveci'nin şutunda top, direkten döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin üstün oyununa ve Gençlerbirliği'nin şut çekememesine rağmen 1-1 eşitlikle sona ererken ikinci yarının 63. dakikasında Ayite'nin golüyle Gençlerbirliği 2-1 öne geçmiş oldu. Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler sahadan 1-2 mağlubiyetle ayrıldı. Böylelikle Gençlerbirliği 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi evinde mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sezon evindeki 6. yenilgisini alarak kulüp tarihinde en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı sezonunu yaşamış oldu.

31. hafta karşılaşmasında sarı-lacivertli ekibin rakibi lider Beşiktaş olacak.

Gençlerbirliği ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.