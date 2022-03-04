Felipe Sanchez Mateos: "Takım ruhuyla oynadık ve maçı kazandık"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Konyaspor karşında alınan 2-1’lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Takım ruhuyla oynadık ve kazandık” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı çeyrek final maçında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’yi uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Galip geldiğimiz için mutluyuz”

Mateos, “Bütün takımı tebrik etmek istiyorum. Bunun yanında teknik ve destek ekibine de teşekkürlerimi sunmam lazım. Çünkü 120 dakika boyunca inanılmaz bir destek vardı. Kupada tekrar 120 dakikalık bir mücadele oynadık elbette bizi biraz yordu. İlk 90 dakikaya baktığımızda takımımız öndeydi, son dakikada yediğimiz golle maç uzatmalara gitti. Elbette Gaziantep gibi bir takımla oynamak zor. Özellikle uzun oyuncularını ön tarafa gönderdikten sonra bizim de kulübeden hamle yapmamız gerekiyordu. Tam bu anda Miha, Awaziem ve Leroy’u oyuna sokarak biz de orada üstünlüğü kurmaya çalıştık. Maçın sonunda elbette galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

“Takım ruhuyla oynadık ve maçı kazandık”

Takımdaki tüm oyuncuların elinden geleni iyi şekilde yaptığını ifade eden Mateos, "Daha önce de olduğu gibi bütün arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Sadece saydığım üç oyuncu değil sonradan oyuna giren Tayfur, Efkan ve Oğuz’un da büyük katkısı oldu. Sonuçta bu üç oyuncudan ikisi takımın galibiyet golünü attı. Daha önce yaptığımız gibi takım ruhuyla oynadık ve maçı kazandık" diye konuştu.