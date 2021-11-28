banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam ediyor
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam ediyor
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Curlingte Türkiye Şampiyon
Curlingte Türkiye Şampiyon

Felipe Sanchez Mateos: “İyi oynadık ancak bunu sonuca yansıtamadık”

Trabzonspor karşısında 2-0 kaybeden Karagümrük’te Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos maçın ardından konuştu. Takımın iyi oynamasına karşın bunu sonuca yansıtamadıklarını söyleyen Mateos, Trabzonspor’un da oldukça kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu ifade etti.

Spor 28.11.2021, 19:16
Felipe Sanchez Mateos: “İyi oynadık ancak bunu sonuca yansıtamadık”

Trabzonspor karşısında 2-0 kaybeden Karagümrük’te Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos maçın ardından konuştu. Takımın iyi oynamasına karşın bunu sonuca yansıtamadıklarını söyleyen Mateos, Trabzonspor’un da oldukça kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu ifade etti.

Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Felipe Sanchez Mateos maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sonucun istedikleri gibi olmadığını söyleyen Felipe Sanchez Mateos, “Bugün ortaya koyduğumuz plan ve yapma isteğimizin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdik. Rakip sahada daha iyi oynamak, rakibi hapsedip kontrolü ele geçirmek istedik. Bunu yaptığımız anlar oldu, yapamadığımız anlar oldu. Trabzonspor hızlı geçiş yapan bir takım. Yanılmıyorsam üst üste 7. galibiyetini aldılar ve namağlup durumdalar. Kendi açımızdan iyi şeyler ortaya koyduk ama skoru alamadık. Bu oyunu ilerleyen haftalara yayarak daha iyi işler yapmak istiyoruz” dedi.

Kasımpaşa maçında bugüne oranla daha etkisiz oynadıklarını ama galip geldiklerini söyleyen Mateos, “Bugün biz Kasımpaşa maçında yaptıklarımızın üstüne çıkan bir performans sergiledik. Yüzde 74 gibi bir topla oynama yüzdesi yakaladık ama pozisyonları değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Kasımpaşa maçında da iyi oynadık ama maçın ikinci yarısında çok fazla fırsat verdik. Maçları bu şekilde değerlendirmek lazım. Performans anlamında Kasımpaşa maçının üzerinde bir performansımız oldu ama değerlendiremedik. Tabii ki karşımızda Trabzonspor vardı. Bu durum da olumsuz etkiledi” ifadelerini kullandı.

“Eksik isimlerin yokluğunu hissettik”

Cezalı olduğu için forma giyemeyen Zukanovic, Hedenstad ve Biglia’nın yokluklarının takımı etkilediğini de söyleyen Mateos, “Sürekli 11 oynayan isimlerdi. Yokluklarını hissetmedik dersek yalan olur. Bugün çok fazla 11 şansı bulamayan ama hep planlarımız dahilinde olan oyuncuları da görme anlamında önemli bir maç oldu. Hafta içinde de kupa maçımız var. Bu periyotta herkese ihtiyaç olacak. Bu arkadaşlardan da iyi performanslar aldık diyebiliriz” dedi. Sakatlığı bulunan Mehdi Benatia’nın durumuna bu oyuncu iyileştikten sonra bakmak istediklerini söyleyen Mateos, Emre Mor’un da geldikten sonra gelişim sağladığını ifade ederek, “Emre Mor’dan çok memnunuz. Uzun bir süre düzenli şekilde oynamayan bir oyuncuydu. Buraya geldikten sonra kondisyonunu yukarıya taşımasının ardından çok fazla katkı verdiğini gösteriyor. Oynadığı oyunlarla, takım arkadaşlarıyla ilişkisinde bunu gösteriyor. Bize ve oyuna bağlılığında bunu gösteriyor. Genel anlamda çok memnunuz. Bitircilik çalışıyoruz, rakip ceza sahasına girmelerini ve oyunun defansif yardımını çalışıyor. Oynamak isteyen ve elinden gelenin fazlasını sahaya yansıtan bir oyuncu. Bugün yararlanamadı tabii ki ama bundan sonrasında kendisinden daha fazlasını isteyeceğiz, kendi de daha fazlasını yapacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. Leicester City 13 18
10. M. United 12 17
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Real Betis 15 27
5. Atletico Madrid 13 26
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7