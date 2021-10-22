Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor

Sezon başında Portekiz'in Famalicao takımından transfer edilen Gustavo Assunçao'dan istenilen verimi alamayan Galatasaray, eski oyuncusu Felipe Melo için harekete geçti.

Brezilya basını, Galatasaray'ın Ocak ayı öncesinde Felipe Melo için çalışmalara başladığını öne sürdü. UOL Esporte; 38 yaşındaki futbolcunun ocak ayında sarı-kırmızılı formayı tekrar giyeceğini duyurmuştu.

Haberin ardından Melo'nun menajeri Leo Cornacini, İstanbul'a geldi ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde fotoğraf paylaştı. Cornacini, Galatasaray bayrağının olduğu fotoğrafın içine, "Güzel mekan" diyerek Florya'yı etiketledi.

FORMA NUMARASI BELLİ

Brezilya ekibi Palmeiras'da forma giyen Felipe Melo'nun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Sarı kırmızılar, Melo'ya bonservis bedeli ödenmeden kadrosuna katabilecek.

Galatasaray'a geldiği ilk dönemde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Felipe Melo, daha sonra bu formayı Wesley Sneijder'e bırakıp 3 numarayı almıştı. Bu sezon 10 numaranın boş olmasıyla Melo'nun yeniden formasına kavuşması bekleniyor.

Felipe Melo, Brezilya Ligi'nde bu sezon 40 karşılaşma görev aldı ve 1 de asist kaydetti.

DAVRANIŞLARIYLA OLAY YARATMIŞTI

Galatasaray’da oynadığı dönemde tavırları ve karakteriyle büyük tepki çeken Felipe Melo, bir Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı hareket ile eleştirilmişti.

Felipe Melo'nun ligin ikinci yarısındaki Beşiktaş galibiyeti sonrasında mücadelenin ardından yaptığı tepki çeken dans gösterisini Fenerbahçe maçı sonrasında da yapmıştı.