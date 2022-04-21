Feghouli kondisyonerler eşliğinde çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Sakatlığı düzelen Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde antrenman yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenman küçük sahada ısınma ve dripling/pas istasyonları ile başladı. Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular pozisyon oyunuyla devam etti. Antrenman dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.Tedavisi düzelen Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman yaptı.

Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarına yarın 17.00’deki antrenmanla devam edecek.