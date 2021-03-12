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Federer, turnuvaya veda etti
Sakatlığından dolayı uzun zamanın ardından tekrar kortlara dönen İsviçreli tenisçi Roger Federer, katıldığı Katar Açık turnuvasına çeyrek finalde veda etti.
Spor 12.03.2021, 11:35
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Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sert kort turnuvasının çeyrek finalinde, 39 yaşındaki Federer, dünya 42 numarası Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili ile karşılaştı.
Basilashvili, 1 saat 50 dakika süren mücadelenin ardından dünya sıralamasının 6. basamağında yer alan Federer'i 3-6, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle bir yıldan uzun süredir kortlardan uzak kalan Federer, turnuvadaki ilk maçında Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı 2-1 mağlup etmişti.
Kaynak: haberturk.com.tr