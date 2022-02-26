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Federasyonlar, ’Spor Çalıştayı’nda bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak Başkent’te spor federasyonlarını, düzenlediği “Spor Çalıştayı” ile bir araya getirdi. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde yapılan çalıştayda, Ankara’da 2022 yılında ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan spor organizasyonları ile ortak projeler masaya yatırıldı. Çalıştaya 41 Spor Federasyonu’ndan 53 temsilci katıldı.

Spor 26.02.2022, 12:38
Federasyonlar, ’Spor Çalıştayı’nda bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak Başkent’te spor federasyonlarını, düzenlediği “Spor Çalıştayı” ile bir araya getirdi. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde yapılan çalıştayda, Ankara’da 2022 yılında ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan spor organizasyonları ile ortak projeler masaya yatırıldı. Çalıştaya 41 Spor Federasyonu’ndan 53 temsilci katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan spora ve sporcuya desteğini sürdürürken bir yandan da gelecek spor organizasyonları için taraflarla ortak projeler üretmeyi amaçlıyor. Bu hedefle Ankara’da spora destek sağlamak için ortak akla önem veren çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Başkent’te 2022 yılı ve sonrasında gerçekleştirilecek spor organizasyonları ve ortak projeleri görüşmek üzere spor federasyonları ile “Spor Çalıştayı” düzenledi.

Ortak hedef: Başkent’in sporda gelecek vizyonu

Başkent’te sportif faaliyetlerin artırılması, ulusal ve uluslararası turnuvaların Ankara’da düzenlenebilmesi için yapılması gerekenler, gençlerin spora teşvik edilmesinin sağlanması, spor organizasyonlarının ve ortak projelerin gerçekleştirilmesi gibi konuların masaya yatırıldığı çalıştaya toplam 41 spor federasyonundan 53 temsilci katıldı. ABB ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, imkânlar çerçevesinde sportif faaliyetlere destek olmayı sürdüreceklerinin altını çizerek, “Türkiye’de ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bütün Spor Federasyonları ile iş birliğini geliştirme noktasında onların istek ve arzularını dinliyoruz. Yapabileceğimiz katkıları onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Federasyonlarımızla iki gün boyunca bir çalıştay düzenledik. Türk sporuna ve sporcusuna destek olmak için organizasyonlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Federasyon temsilcileri taleplerini iletti

Ankara’da birçok branşta tesis sorunu yaşandığına dikkat çeken Spor Federasyonları temsilcileri Büyükşehir Belediyesine tek tek taleplerini iletti. Başkent’in gelecek spor vizyonunu belirlemek ve ortak çözümler üretmek üzere Büyükşehir Belediyesi ile Spor Federasyonları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Çalıştaya katılan Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Nihal İşçi, Ankara’nın spor kültürü edinmiş, birlikte hareket edebilen bir taraftara sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara güzel bir şehir. Biz Ankara’da voleybol müsabakalarını kapalı gişe oynuyoruz. Boş yer bulamıyoruz. Ankara sadece salonda değil, dışarıda da dev ekranlar kurulduğu zaman o ekranların başında izleyici bulabildiğimiz bir kent. Açıkçası Ankara’da müsabaka yapmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2019’da Avrupa ikincisi olduk, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Vakıfbank dünya birincisi oldu, Fenerbahçe yine üçüncü oldu. İnşallah bu sene 31 Mayıs’ta başlayacak Milletler Ligi’nde yine takımımız önemli başarılar elde eder. Çalıştayda tüm spor federasyonlarının burada olması, fikirlerini beyan etmesi ve karşımızda çok yapıcı bir yönetim bulmamız bizim için büyük bir avantaj. Buradan hem federasyonlar hem de Büyükşehir Belediyesi çok olumlu sonuçlar çıkarabilir.”

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