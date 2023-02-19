FC Shkupi’nin yükselişi sürüyor

Türkiye’de yaşanan deprem felaketine duyarsız kalmayan, sezon sonuna kadar maçlarına siyah forma ile çıkacak Kuzey Makedonya Ligi’nin son şampiyonu, zirvedeki rakipleri ile arasındaki 13 puan farkı kapatıp, 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.

Türk iş insanı Olgun Aydın’ın başkanlığını yürüttüğü FC Shkupi, Kuzey Makedonya Futbol Ligi’nde yeniden fırtına gibi esmeye başladı. Sezona durgun giren son şampiyon, ardından büyük bir çıkış yakaladı, aldığı seri galibiyetlerle taraftarlarını yeniden mutlu etmeyi başardı. 18. haftaya zirvedeki rakibi Struga’dan bir puan geride giren FC Shkupi, lig üçüncüsü Shkendija’yı Freddy Alvarez ve Kristijan Trapanovski’nin golleri ile 2-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.

Sezon sonuna kadar siyah formayla oynayacaklar

Geçen yıl Kuzey Makedonya’yı Avrupa Kupaları’nda temsil eden FC Shkupi’nin başkanı Olgun Aydın, şampiyonluk hedefini gerçekleştirme yolunda büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Ancak tüm bu başarıya rağmen buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ülkem Türkiye’yi sarsan deprem felaketi, dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya’yı da yasa boğdu. Bu nedenle FC Shkupi olarak sezon sonuna kadar oynayacağımız maçlara siyah forma ile çıkmayı ve insanımızın yaşadığı felakete destek olmayı amaçladık. Şahsım ve kulübüm 10 ili kapsayan deprem bölgesine hem maddi hem de manevi desteğini ilk günden bu yana sürdürdü, sürdürmeye de devam edecek" diye konuştu.