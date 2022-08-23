FC Kopenhag son antrenmanını yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan FC Kopenhag takımı Teknik Direktör Jess Thorup yönetiminde son çalışmasını yaptı.

Medical Park Stadyumu’nda maçın oynanacağı Medical Park Stadyumunda, basın mensuplarına 15 dakikalık bölümü açık olan antrenmanda FC Kopenhag Teknik Direktör Jess Thorup, yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.