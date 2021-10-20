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FB TV, maç yayınını kesti: Bu yaşananlar futbol değildir

FB TV, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlanan maçın tekrarını verdi. FB TV, yayını 23. dakikada kesti. Sarı-lacivertlilerde başkan vekili Erol Bilecik de açıklamalar yaptı.

Spor 20.10.2021, 09:07 20.10.2021, 09:12
FB TV, maç yayınını kesti: Bu yaşananlar futbol değildir

FB TV, Trabzonspor - Fenerbahçe maç yayınını tekrar verdi. Kim Min-jae'nin kart gördüğü 23. dakikada yayın kesilirken ekranlara "Maç yayını sona ermiştir! Maçın 23. dakikasından sonrasında bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, bunun ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir" ifadelerinin bulunduğu bir yazı geldi.

Bunların ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayız. Gerek saha içinde gerek saha dışında hakkımızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. 23. dakika itibarıyla bir maç değil, adeta senaryosu çok önceden yazılmış bir film izledik. Maç, maç olmaktan çıktı ve bir hakemin futbolculardan rol çaldığı, sonuca direkt etki ettiği ve bizim hakkımızın yendiği bir olaya dönüştü. Bir hakemin bir takımın futbolcularına kin ve hırsla bakması Türk futbolu adına oldukça endişe verici. Bu maç da onlarca hatalı düdükle tarihe haksızlık olarak kazındı" dedi.

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