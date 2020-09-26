Fazıl Tan: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
BURSASPOR TEKNİK SORUMLUSU FAZIL TAN, “KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ. BİZE YAKIŞMAYAN GOLLER YEDİK” DEDİ.
Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazıl Tan, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bize yakışmayan goller yedik” dedi.
Bursaspor sahasında Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazıl Tan, maçın 16. dakikasında golü bularak öne geçtiklerini ifade etti. Golden sonra üstünlüğü rakibe verdiklerini dile getiren Tan, “Bize yakışmayan çok basit bir köşe vuruşu golüyle devreye 1-1 girdik. İkinci yarı oyuncularımıza gerekli uyarı yaptık. İyi başladık ama bir kaç pozisyondaki hatalarda konsantrasyonumuz düştü. Yine basit bir golle 2-1 geriye düştük. Rakibimiz golden sonra geriye yaslandı. Topun hakimiyeti bizde gibi görünse de pozisyon üretmekte zorlandık, hatta üretemedik diyebiliriz. Genç bir takımız. Kırılgan bir takım oluyoruz. Bu şekilde basit 2 gol yeyince oyuncularımızda düşüşler oluyor. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bu mağlubiyeti unutup, eksiklerimizi giderip önümüzdeki maça hazırlanmak istiyoruz" dedi.
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