banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı

Fayçal Fajr, Al Wehda FC Mekke ile anlaştı

DG Sivasspor’da sözleşmesi sona eren Fayçal Fajr, Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Wahda Mekka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 20.06.2022, 11:37
Fayçal Fajr, Al Wehda FC Mekke ile anlaştı

DG Sivasspor’da sözleşmesi sona eren Fayçal Fajr, Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Wahda Mekka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor’a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Faslı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, Suudi Arabistan 1. Lig ekiplerinden Al-Wahda Mekka’ya transfer oldu.

Al-Wahda Mekka kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Diğer yandan Sivasspor formasıyla 83 maça çıkan Fayçal, 9 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu