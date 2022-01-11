Fatih Terimin Kızı Merve Terim Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı

Aralık 2017’de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Fatih Terim Burak Elmas ile gerçekleştirdiği 15 dakikalık toplantı sonrası yolları ayırmıştı.

Merve Terim, babası Fatih Terim ve oğlu Yaman'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Merve Terim, "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" diye yazdı.