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Fatih Terim’in 35. Beşiktaş derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 34 kez karşılaştı ve sahadan 13 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 8 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

Spor 22.10.2021, 13:02
Fatih Terim’in 35. Beşiktaş derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 34 kez karşılaştı ve sahadan 13 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 8 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

Süper Lig’de pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim’in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası’nda toplam 34 kez karşılaştı. Terim’in öğrencileri 13 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez ise rakibine mağlup oldu. 13 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Fatih Terim’li Galatasaray’ın Beşiktaş’a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

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