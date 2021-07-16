banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu

Fatih Terim’e 47. yıl plaketi

Socios.com’un kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i sarı-kırmızılılara ilk imzasının 47. yıl dönümü sebebiyle ziyaret ederek, plaket hediye etti.

Spor 16.07.2021, 11:44
Fatih Terim’e 47. yıl plaketi
banner502

Socios.com’un kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i sarı-kırmızılılara ilk imzasının 47. yıl dönümü sebebiyle ziyaret ederek, plaket hediye etti.

Alexandre Dreyfus, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim’in özel misafiri oldu. Galatasaray Kulübü Pazarlama Departmanı yetkililerinin de yer aldığı organizasyonda yeni sezon için planlanan projeler konuşuldu. Dreyfus, toplantı sonrası Galatasaray Spor Kulübü’ndeki ilk imzasının 47. yıl dönümünü kutlayan Fatih Terim’e özel olarak hazırlanan plaket hediye etti. Fatih Terim ise Dreyfus’a futbolculuk döneminden esinlenilen imzalı forma hediye etti.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501