Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim’den imza paylaşımı geldi.

Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam" notunu düştü.