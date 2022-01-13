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Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!
Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim’den imza paylaşımı geldi.
Spor 13.01.2022, 21:37 13.01.2022, 21:50
Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim’den imza paylaşımı geldi.
Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam" notunu düştü.