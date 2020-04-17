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Fatih Terim: “Yaşadıklarımı ‘korku’ kelimesi ile anlatmak yetersiz kalır”

İTALYAN BASININA AÇIKLAMALARDA BULUNAN GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, “HASTALIKTA ŞANSLIYDIM, SEMPTOMLAR BELİRMEDEN TESPİT ETTİK VE HEMEN TEDAVİYE BAŞLADIK. KORKU KELİMESİ YAŞADIKLARIMI VE HİSSETTİKLERİMİ ANLATMADA YETERSİZ KALIR” DEDİ.

Fatih Terim: “Yaşadıklarımı ‘korku’ kelimesi ile anlatmak yetersiz kalır”

İTALYAN BASININA AÇIKLAMALARDA BULUNAN GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, “HASTALIKTA ŞANSLIYDIM, SEMPTOMLAR BELİRMEDEN TESPİT ETTİK VE HEMEN TEDAVİYE BAŞLADIK. KORKU KELİMESİ YAŞADIKLARIMI VE HİSSETTİKLERİMİ ANLATMADA YETERSİZ KALIR” DEDİ.

17 Nisan 2020 Cuma 11:31
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Fatih Terim: “Yaşadıklarımı ‘korku’ kelimesi ile anlatmak yetersiz kalır”

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Hastalıkta şanslıydım, semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport’a korona virüs tedavisi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Hastalığı atlatmasında en büyük şansın erken tanı olmasına dikkat çeken Terim, “Salgın yüzünden dünya çok kritik bir sınavdan geçiyor. Şu anda iyiyim. Hastalık sırasında şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Şimdi evimdeyim ve dinleniyorum. Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur” diye konuştu.

“Juventus İstanbul’da kupayı kazanabilir”

Şampiyonlar Ligi için düşünülen dörtlü final senaryosu ve buna İstanbul’un ev sahipliği yapması olasılığını da değerlendiren Terim, “İstanbul neden olmasın? Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı. İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip” şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde favorisinin Juventus olduğunu da belirten 63 yaşında çalıştırıcı, “Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil. Takımlar sahaya nasıl geri dönecek bilemiyoruz. Ama tabii ki Juventus’un İstanbul’da kupayı kazanma ihtimali fazlasıyla var” yorumunu yaptı.

“Merih kendini kanıtladı”

Terim, Juventus’ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral’a da övgüler yağdırırken, “Merih çok çalışıyor. Kendine güveni var. Juventus’ta da kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da iyi. Harika işler yaptığını söyleyebilirim. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Terim, ‘Merih dünyanın en iyi savunmacısı olabilir mi’ sorusuna ise, “Bu zor ama imkansız değil. Merih bu potansiyele sahip. Dahası önünde uzun bir kariyer var. Hala kendini geliştirebilir” yanıtını verdi.

Son Güncelleme: 17.04.2020 12:19
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