Fatih Terim: Türkiye Kupası'nda işimizi şansa bırakmayalım

Galatasaray , son olarak ligde önceki gün Antalyaspor engelini aşarken, 7 maç aradan sonra galibiyete uzanmanın sevincini yaşadı.

Ancak ligin ilk yarısı geride kalırken, Galatasaray lider Trabzonspor'un 19 puan ardında yer aldı. Hâl böyle olunca Aslan da gözünü kupa ve Avrupa'ya çevirdi. Şimdi ise ilk hedef Ziraat Türkiye Kupası olacak. Cim Bom, yarın 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile 5. Tur mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Horozlar ile oynanacak karşılaşma öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"Sahaya çıkıp, turu geçmeliyiz"

Alınan sonuçların ardından Türkiye Kupası'nın kendileri adına daha da önem kazandığının altını çizen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Türkiye Kupası artık bizim için önemli bir hedef. İşimizi şansa bırakmamalıyız. Denizlispor maçında bütün konsantrasyonumuz ile sahaya çıkıp, turu geçmeliyiz. Bu maçtan sonra hep birlikte dinlenme fırsatı bulacağız."

Kaynak: Fanatik