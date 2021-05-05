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Fatih Terim tazminat davası açtı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sosyal medyada kendisine küfreden Emir S. isimli şahısla ilgili 20 bin TL'lik dava açtı.

Spor 05.05.2021, 21:28 05.05.2021, 21:30
Fatih Terim tazminat davası açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Terim'in avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Emir S.'nin herkesin görebileceği bir platformda kişilik haklarına alenen zarar verici şekilde hakaret ve küfrettiği öne sürüldü.

DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEK

Mahkeme dava dilekçesini kabul etti. Tazminat davası önümüzdeki günlerde görülecek.

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