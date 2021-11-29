Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı

Türk futbolunun en centilmen başkanlarından Mustafa Cengiz'e veda. Marmara İlahiyat Camii'ne siyaset, spor ve sanat dünyası akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu, Muharrem Kasapoğlu, Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir, Burak Elmas, Dursun Özbek, Faruk Süren, Adnan Polat, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Fernando Muslera, Göksel Gümüşdağ, Adil Gevrek ile Hamza Hamzaoğlu, hayatını kaybeden başkan Mustafa Cengiz'in cenazesine katıldı.

TERİM DE GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de cenazeye katıldı. Cengiz'in başkanlığının son döneminde ikili arasında fırtınalar kopmuştu. Mustafa Cengiz son basın toplantısında Fatih Terim hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı. Cengiz, "Bana bir geçmiş olsuna bile gelmedin, canım hocam" ifadelerini kullanmıştı. Terim, bugün Cengiz'i son yolculuğuna uğurlamaya katıldı.