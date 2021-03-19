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Fatih Terim sarı kart gördü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 77. dakikasında sarı kart gördü.
Spor 19.03.2021, 21:31
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 77. dakikasında sarı kart gördü.Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktör Fatih Terim mücadelede sarı kart gördü. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, maçın 77. dakikasında Terim’e itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi.